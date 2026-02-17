Maru Campos inaugura primer Comedor Comunitario en Meoqui; brindará más de 20 mil raciones de alimento al año.

La obra forma parte de la estrategia NutriChihuahua y tendrá una inversión de casi 800 mil pesos anuales para su operación

La gobernadora Maru Campos inauguró el primer comedor comunitario en el seccional de Lázaro Cárdenas, municipio de Meoqui, que tiene como objetivo garantizar un espacio digno y permanente, que dé certeza alimentaria a las familias de la región.

El recinto forma parte de la estrategia interinstitucional NutriChihuahua y cuenta con capacidad de brindar más de 20 mil raciones de alimentos de calidad al año a las y los vecinos de la zona, gracias a una inversión anual de poco más de 786 mil pesos.

“Nuestro trabajo como Gobierno es hacer que las realidades de hoy sean mejores que las de ayer. Hoy, cada plato servido es una historia, una familia que no está sola. NutriChihuahua es una gran mesa, con un espacio para cada chihuahuense y hoy esa mesa sigue creciendo”, expresó Maru Campos.

Afirmó que el Gobierno del Estado brinda 360 mil platillos al año a través de 40 comedores y centros comunitarios, a los que se sumarán 270 raciones más que distribuirá la nueva unidad móvil de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC).

“Que cada vez haya más lugares donde compartir alimento, cuidado y dignidad. Querida familia de Meoqui: cuentan con este Gobierno y cuentan conmigo. Aquí estamos para servirles, acompañarlos y para implementar acciones que mejoren su vida”, añadió.

Como parte de las actividades, la mandataria supervisó las instalaciones, convivió con los beneficiarios y sirvió las primeras raciones de alimentos.

El Centro cuenta con una cocina equipada, comedor, alacena, baños, área verde, además de un rincón educativo con actividades lúdicas para niñas y niños.

El titular de la SDHyBC, Rafael Loera, detalló que para garantizar que la población contara con instalaciones de calidad, se llevaron a cabo labores de pintura, rehabilitación de baños, mantenimiento general y adaptación para el acceso a personas con discapacidad.

“Para nosotros esto es un lugar de gran bendición. Aquí recibimos cariño, atención y tranquilidad. Sabemos que estamos cuidados. Gracias por no olvidarse de nosotros, por estar al pendiente de quienes más lo necesitamos y por hacer posible que este comedor sea una realidad”, manifestó Lupita Franco en representación de las y los beneficiarios.

En la inauguración la Gobernadora estuvo acompañada de la alcaldesa de Meoqui, Miriam Soto y del diputado local Ismael Pérez Pavía, quienes agradecieron el acompañamiento y la atención que se ha dado tanto a municipios como seccionales de la región.

Además se contó con un módulo de afiliación al programa MediChihuahua, para llevar el acceso a atención médica de calidad a los habitantes del poblado.