Concluyen preinscripciones en Educación Básica con un 90 por ciento de la meta establecida.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) dio a conocer que este lunes 16 de febrero, concluyó con un 90 por ciento de la meta establecida, el periodo de preinscripciones para el nivel Básico correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

El lapso fue de 14 días, en el que madres, padres de familia y tutores realizaron el trámite en línea, para estudiantes de nuevo ingreso a Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria.

El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Parga, comentó que prácticamente nueve de cada 10 estudiantes, tienen garantizado un espacio en alguna de las opciones que solicitaron al momento de realizar su registro.

Agregó que a pesar de que el sistema ya cerró, seguirán los registros de las escuelas que atendieron presencialmente a los responsables de familia, por lo cual, la cifra puede subir ligeramente en los siguientes días.

“Agradecemos las madres y padres de familia su apoyo para llevar a cabo dicho proceso, ya que eso nos ayudará a tener una planeación adecuada para el inicio del próximo ciclo escolar, y garantizar docentes, bancas, libros, salones y todo lo necesario”, comentó el funcionario.

Parga añadió que los resultados se publicarán a partir del 3 de julio. Posteriormente, cada plantel llevará a cabo el proceso de inscripción y la recepción de la documentación correspondiente de cada educando.