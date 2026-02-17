Presentan carrera recreativa de 5K por el mes del Ejército y la Fuerza Aérea.

Se realizará este domingo 22 de febrero con módulos de equipos tácticos para las familias.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, en colaboración con la V Zona Militar, invita a la carrera recreativa de 5 kilómetros “Febrero, mes del Ejército y la Fuerza Aérea”, el próximo domingo 22 de febrero.

Con el objetivo de acercar a la población chihuahuense a los elementos de seguridad y protección, se invita a participar en la carrera recreativa que se realizará en la Ciudad Deportiva, con recorrido sobre la avenida División del Norte, bajo una temática histórica y emblemática que incluirá los monumentos a Felipe Ángeles, Francisco Villa y La Adelita.

El director del IMCFD, Juan José Abdo, reconoció que estas actividades conmemorativas consideran el deporte como un eje fundamental para fortalecer el vínculo entre las fuerzas armadas y la población. Destacó que el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, ha sido uno de los principales impulsores de este evento.

El mayor de Infantería de Estado Mayor, Luis Eduardo Rolón Balcázar, jefe de la Sección Primera del Estado Mayor de la V Zona Militar, informó que se contará con módulos de información, stands con equipos tácticos, tecnología y comunicaciones, así como exhibiciones de material de vuelo, para que las familias puedan conocer más sobre la labor militar.

“Poder intercambiar ideas con la población civil, acercarnos, realizar una actividad física como la carrera y, sobre todo, fomentar el amor al deporte entre nuestros jóvenes y las familias chihuahuenses, apegados a nuestros valores y a la disciplina militar”, comentó.

Asimismo, el mayor piloto aviador Jorge Luis Blancas Infante, jefe de Operaciones de la Base Aérea Militar No. 13, señaló que esta iniciativa tiene como objetivo reforzar la confianza entre las instituciones y la ciudadanía, así como reconocer a quienes trabajan para servir y proteger a la sociedad.

Las y los interesados se podrán inscribir a través de la liga https://0prshetj.forms.app/formulario-de-inscripcion-deportiva y en la página de Facebook del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte www.facebook.com/imcfd.