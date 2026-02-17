HomeLocalAclara Gobierno Municipal funcionamiento del espacio temporal de resguardo animal.
Aclara Gobierno Municipal funcionamiento del espacio temporal de resguardo animal.

Tras versiones que señalan que la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal cuenta con un refugio en condiciones inadecuadas, el Gobierno Municipal aclara que dicha coordinación dispone de un espacio de resguardo temporal destinado exclusivamente a animales en proceso de rehabilitación, mismo que opera bajo protocolos de cuidado, atención médica y bienestar animal.

El espacio corresponde a una bodega con una construcción de 550 metros cuadrados, ubicada dentro de un terreno de 4 mil 200 metros cuadrados, acondicionada con los servicios básicos necesarios para mantener a los animales en un entorno seguro mientras concluyen su proceso de recuperación.

Actualmente, el centro de resguardo alberga a 11 perros, cada uno ubicado en espacios individuales de 3 por 3 metros, lo que permite garantizar condiciones adecuadas para su descanso, movilidad y recuperación. Asimismo, se cuenta con un protocolo de cuidados que incluye tiempos de recreo y actividad física en el área exterior.

De manera diaria, personal de limpieza y cuidado acude al lugar para realizar labores de alimentación, higiene y atención general, asegurando que los animales reciban el trato digno que requieren, considerando que la mayoría de ellos fueron rescatados de situaciones de abandono y maltrato.

La Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal cuenta además con personal médico veterinario que brinda atención especializada para el tratamiento y rehabilitación de los animales resguardados.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso firme con la protección y el bienestar de los animales de compañía, trabajando de manera permanente para garantizar su cuidado y promover una cultura de respeto hacia ellos.

Se tiene el presupuesto para acondicionar mejor el lugar, se tiene el espacio para que los perritos puedan ejercitarse, se mejorarán las instalaciones y se ampliará la capacidad para atender a más animalitos.

Lamentamos que por intereses políticos malintencionados se trate de desvirtuar una obra noble que ayudara a los animales de una manera que nunca antes en la historia del municipio se había brindado.

