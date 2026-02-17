Invita Municipio a conocer más sobre el Kung Fu Wushu en espectáculo cultural y deportivo.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y en colaboración con el Comité Municipal de Wushu, invita a la ciudadanía a asistir al espectáculo “Kung Fu, tradición china que Chihuahua hizo suya”, un evento dirigido a toda la familia.

El espectáculo se llevará a cabo este miércoles 18 de febrero en el Teatro de los Héroes, en el marco del inicio del Año Nuevo Chino, donde el público podrá disfrutar de presentaciones que combinan cultura, tradición y demostraciones de artes marciales, a cargo de atletas chihuahuenses que han representado al municipio en competencias nacionales e internacionales, obteniendo destacados resultados.

El presidente del Comité Municipal de Wushu, José Alfredo Lira Villagrán, informó que se realizarán dos funciones, a las 6:00 de la tarde y a las 7:30 de la noche. Los boletos ya se encuentran disponibles en taquilla.

Para mayores informes, las y los interesados pueden consultar las páginas de Facebook del Comité Municipal de Wushu Chihuahua y del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.