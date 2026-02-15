Visita DSPM a niñas y niños de colonia DALE para conocer necesidades de seguridad.

Como parte del programa “Mi Colonia es Mi Casa” que impulsa la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para generar espacios más seguros a la ciudadanía, personal de la corporación visito a niñas, niños y adolescentes de la colonia Dale, en busca de conocer las necesidades de su entorno.

Mediante la dinámica denominada “Nube de los Sueños” personal del Área de Seguridad Ciudadana de la corporación municipal, interactúa con niñas y niños de quinto y sexto grado de primaria, quienes, mediante dibujos, plasman lo que les gusta de su colonia y lo que les gustaría mejorar.

Posteriormente estos son analizados por el área de psicología y se les da el seguimiento requerido, para el cual se tiene coordinación con otras dependencias como, DIF Municipal, Desarrollo Urbano y Ecología, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, entre otras.

Dicho programa existe desde 2018 y se enfoca en la detección de la percepción de seguridad en colonias y planteles educativos.

De esta manera el Gobierno Municipal busca escuchar y atender la voz de niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo la proximidad social y construyendo comunidades más seguras, participativas y de convivencia sana.