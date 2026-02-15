Sorprende Marco Bonilla con mariachi a adultos mayores de Clubs del Abuelo por Día de San Valentín.

El alcalde Marco Bonilla, les brindó una sorpresa a adultos mayores de los Clubes del Abuelo: Grandes esperanzas, Tesoro de la experiencia y San Jorge; con mariachi para celebrar el Día de San Valentín y pasar una tarde de convivencia y amor con música, flores, paletas de corazón y un abrazo para demostrar el cariño que se le tiene a todas y todos.

El tomar la palabra, el Alcalde les deseó un excelente Día de San Valentín y destacó que esta gran fiesta es para recordarles lo importante que son para él, a quienes considera sus amigos.

Lo anterior en una de las reuniones periódicas que hacen dichos clubs, donde realizan diferentes actividades recreativas, y este gesto, permitió que juntos disfrutaran de una amena tarde coreando canciones regionales como parte del orgullo de ser mexicanos.