América: Jardine pierde dominio en Clásico ante Chivas.

ESPN

Víctor Díaz

El técnico brasileño suma dos descalabros consecutivos ante los rojiblancos y ha perdido el control que alguna vez presumió en los Clásicos.

Por segundo Clásico Nacional consecutivo, América cae ante Chivas y confirma una tendencia preocupante: André Jardine no ha podido sumar un solo punto frente a Gabriel Milito, quien mantiene paso perfecto en el duelo más importante del futbol mexicano.

El técnico brasileño, que en su llegada acumuló una marca sólida contra el Rebaño —dos triunfos y dos empates—, ahora vive el extremo opuesto. Con la derrota por la mínima en Guadalajara, Jardine suma dos descalabros consecutivos ante los rojiblancos y ha perdido el control que alguna vez presumió en los Clásicos.

La caída en el Estadio Akron evidenció que Chivas le tomó la medida al América en los últimos dos torneos, sin permitirles un solo punto. Además, en esta edición del enfrentamiento, las Águilas ni siquiera lograron marcar, reflejando la crisis ofensiva que atraviesa el equipo, en contraste con el buen momento rojiblanco encabezado por Armando ‘Hormiga’ González, quien volvió a hacerse presente en el marcador.

Con el gol de su delantero, el equipo de Gabriel Milito consolidó su liderato absoluto en el Clausura 2026, donde marcha con paso perfecto: seis victorias en seis partidos.

La historia de Jardine en los Clásicos había comenzado de forma positiva, con dos triunfos —incluyendo el 4-0 del Apertura 2023 y el 1-0 del Apertura 2024— y dos empates sin goles en el Clausura 2024 y Clausura 2025. Sin embargo, esa estabilidad se quebró desde el Apertura 2025.

Mientras tanto, Milito mantiene marca impecable ante América, primero con el 1-2 en Ciudad de México durante el Apertura 2025 y ahora repitiendo la dosis en el Clausura 2026 ante su afición.

El Rebaño vive su mejor momento en años; las Águilas, uno de sus peores pasajes recientes en Clásicos. Las realidades de ambos gigantes parecen seguir caminos totalmente opuestos.