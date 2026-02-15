¡HISTÓRICAS! Equipo mexicano de natación artística se cuelga la medalla de oro en la Copa del Mundo.

La Razón

Por:Diego Chávez Ortiz

El equipo mexicano de natación artística tuvo una puntuación de 263.2375 unidades para llevarse la medalla de oro en la Copa del Mundo en Colombia.

El equipo mexicano de natación artística hizo retumbar el Himno Nacional en la Copa del Mundo de Medellín, Colombia, al ganar la medalla de oro en equipo técnico, durante su primera competencia internacional de este año avalada por la World Aquatics.

Las sirenas tricolor presentaron a los jueces su nueva rutina con el tema de “Bollywood”, cuya música ágil y rítmica fue acompañada por movimientos de alto grado de dificultad (45.4125), donde mostraron la fusión del talento de sirenas de experiencia y la suma de nuevos rostros, para brillar en equipo.

También estrenaron innovadores trajes de competencia, bajo la mirada y dirección de las entrenadoras Adriana Loftus y Ofelia Pedrero.

Glenda Inzunza posa con su medalla. ı Foto: Cortesía

Las “chicas doradas”, reinas de la Copa del Mundo de Medellín fueron: Glenda Inzunza, Regina Alferez, Miranda Barrera, Joana Jiménez, Pamela Toscano, Carolina Arzate, Citlali Nuño y Sofía Valenzuela, y como reserva Daniela Ávila y Diego Villalobos.

Su medalla de oro fue resultado de recibir la calificación más alta de la final con 263.2375 puntos (109.9250 en impresión artística y 155.3125 en ejecución); Estados Unidos, se quedó con la medalla de plata (249.883) y Canadá, el bronce (217.2667).

¡México brilla en lo más alto del podio! 🇲🇽🥇

Oro para el equipo técnico en la 1ª Copa del Mundo de Natación Artística Medellín 2026, sumando 263.2375 puntos en su camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Talento, sincronía y orgullo que marcan el inicio del ciclo pic.twitter.com/fvnMyHC8JW— Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 14, 2026

Estas fueron las declaraciones de las atletas tras su victoria

Glenda Inzunza, originaria de La Paz, Baja California Sur, quien enfrenta con experiencia y motivación este ciclo olímpico como la sirena más alta del equipo, se dijo feliz del resultado y que es un gran inicio de temporada para el equipo.

“De verdad estamos muy contentas; en lo personal me siento muy satisfecha por el resultado obtenido, creo que es el reflejo del trabajo que hemos estado haciendo. Es un buen inicio de año, un gran inicio de temporada para nosotras; de aquí en adelante es seguir trabajando como lo hemos hecho. Creo que el no tener penalización nos da un buen indicio para seguir trabajando y poder seguir subiendo un poquito la dificultad. Llegando a México veremos qué cosas hay que ajustar, porque siempre hay algo que ajustar, pero de momento estamos muy contentas y en lo personal me siento superfeliz”, comentó.

El conjunto mexicano seguirá preparándose de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, los cuales se llevarán a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto. Aunque las sirenas tendrán que buscar su pase a esta competencia en un par de meses en Chile.

DCO