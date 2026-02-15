Cientos de miles de personas se suman a las protestas en Irán en todo el mundo.

Fiona Nimoni y

Parham Ghobadi, BBC Persa

Cientos de miles de personas participaron el sábado en manifestaciones en todo el mundo contra el gobierno iraní, tras el llamamiento del hijo exiliado del difunto sha a un “día de acción mundial”.

Dirigiéndose a unas 250.000 personas en Múnich, Reza Pahlavi, que ha pedido el derrocamiento del gobierno iraní, denunció la represión de las recientes protestas.

En Múnich, Los Ángeles y Toronto se congregaron las mayores multitudes, mientras que en ciudades como Tel Aviv, Lisboa, Sídney y Londres se produjeron protestas más pequeñas.

Se estima que más de 6.000 personas han muerto tras unirse a las manifestaciones contra el creciente coste de vida en Irán, que se transformaron en un movimiento antigubernamental más amplio.

Reza Pahlavi y su esposa Yasmine Pahlavi en Múnich el sábado

Pahlavi le dijo a la multitud: “Mi primer mensaje es para nuestros valientes y combatientes compatriotas dentro del país

“Sepan que no están solos y que hoy el mundo está con ustedes en esta lucha”.

Criticando a los dirigentes iraníes, dijo: “En contraste con este régimen corrupto, represivo y asesino de niños, ustedes representan una gran cultura y civilización, y en un Irán libre del mañana demostrarán al mundo qué gran nación somos”.

La hija de Pahlavi, Noor Pahlavi, se dirigió a una multitud en Los Ángeles. CBS News, socio estadounidense de la BBC, informó que ella afirmó que los iraníes “nunca habían estado tan cerca de liberarse de este régimen islámico”.

Pidió al presidente estadounidense Donald Trump que ponga fin a las actuales conversaciones nucleares con los líderes de Irán, describiéndolas como “negociaciones con asesinos”.

El viernes, Trump dijo a los periodistas que un cambio en el gobierno de Irán sería “lo mejor que podría pasar “, aunque no estaba claro si sus comentarios se referían a Pahlavi, quien busca un papel en Irán.

En declaraciones a la agencia de noticias Reuters el mes pasado, Trump dijo que Pahlavi parecía “muy agradable”, pero expresó incertidumbre sobre si podría reunir suficiente apoyo dentro de Irán para eventualmente liderarlo.