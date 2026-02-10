Él es DeMarcus Lawrence, el campeón con Seahawks que presumió la Bandera de México en el Super Bowl 2026.

La Razón

Por: Diego Chávez Ortiz

Los Seattle Seahawks fueron los campeones del Super Bowl LX y el jugador DeMarcus Lawrence ondeó la Bandera de México en el Levi’s Stadium.

El Super Bowl LX llegó a su fin con la victoria de los Seattle Seahawks sobre los New England Patriots en la cancha del Levi’s Stadium, encuentro que terminó 13-29 para que los Halcones Marinos se llevaran su segundo Vince Lombardi en su historia.

Pero lo que se llevó los reflectores en nuestro país fue el jugador DeMarcus Lawrence, quien al momento de festejar el campeonato de los Seahawks presumió la bandera de México en la cancha del Levi’s Stadium, aunque muchos aficionados se preguntaban por qué, ya que él no tiene raíces mexicanas.

La razón por la que DeMarcus Lawrence presumió la Bandera de México

DeMarcus Lawrence presumió por todo lo alto la Bandera de México en la cancha del Levi’s Stadium después de salir campeón del Super Bowl con los Seattle Seahawks, aunque él no es mexicano de nacimiento, ni tiene raíces de nuestro país.

Sin embargo, la razón por la que ondeó el lábaro patrio de México es porque su esposa, Sasha Lawrence, es mexicana y por lo mismo sus hijos tienen la nacionalidad, además de que su pareja ha sido un pilar fundamental para que Lawrence siga su carrera en la NFL.

Fue en 2020 cuando el jugador de los Seattle Seahawks, que en ese momento estaba en la franquicia de Dallas, reveló que no tenía intenciones de regresar a los entrenamientos, pero que su esposa, que en ese momento estaba embarazada, fue la principal motivación para continuar su carrera, a pesar de la pandemia de covid-19.

DeMarcus Lawrence ayudó a la venganza de Seattle sobre Patriots

Los Seattle Seahawks tuvieron que esperar diez años para volver a disputar el Super Bowl, pero uno de los problemas que tenían enfrente eran los Patriots, equipo que los venció la última vez que disputaron la final de la NFL.

Aunque esos fantasmas desaparecieron para el conjunto de Seattle, pues lograron dominar durante todo el partido a Nueva Inglaterra y vencerlos con la experiencia de Sam Darnold, logrando vengarse de los Patriotas y darle su segundo título a la franquicia que juega en el Lumen Field.

Seattle evitó que los Patriots ganaran su séptimo anillo en su historia y que se convirtieran en el equipo más laureado en la del Super Bowl, mientras que ellos escalaron posiciones en la tabla de las franquicias más ganadoras de la Vince Lombardi.