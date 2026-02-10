Inauguran SEyD y Ayuntamiento de Matamoros barda perimetral de Secundaria.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) y el Ayuntamiento de Matamoros, inauguraron la barda perimetral de la Secundaria Federal Alfredo Chávez Amparán, la cual beneficiará de manera directa a 188 estudiantes.

La obra estuvo a cargo del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife) y tuvo una inversión total de 901 mil 559 pesos, recursos que fueron aportados en conjunto por el Gobierno del Estado y el municipio.

El evento de inauguración de la barda fue encabezado por el titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, y el alcalde Jesús Enrique Peña Vázquez.

Gutiérrez Dávila destacó la suma de esfuerzos entre el Gobierno del Estado y los municipios para fortalecer la infraestructura educativa.

Por ello, manifestó que realizan inversiones que permitan que las instituciones cuenten con espacios dignos, funcionales, confortables, y sobre todo seguros, para que las y los estudiantes desarrollen su máximo potencial.

“Siempre es un gusto hacer equipo y más en este tipo de obras que benefician a nuestras alumnas y alumnos”, expresó por su parte Peña Vázquez.