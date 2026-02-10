Presentan calendario oficial del Festival Internacional de Turismo de Aventura 2026.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo presentó de manera oficial el calendario de eventos del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua, en su edición 2026.

Con motivo del 30 aniversario del Festival, la dependencia estatal organizó un calendario especial que incluye 102 eventos, cifra que representa un récord histórico para el evento.

La presentación se efectuó en el estadio olímpico de la Ciudad Deportiva y estuvo a cargo del secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, con la presencia de autoridades estatales, municipales y público en general.

El funcionario dijo que la presencia de FITA aumenta cada año. En 2025 se alcanzó un máximo histórico de 42 municipios participantes y para el presente año cuenta con solicitudes aprobadas en 46 municipios, lo que representa el 67 por ciento del territorio estatal.

“Para muchos destinos el evento respaldado por FITA Chihuahua representa el evento del año, lo que genera una importante derrama económica a través del consumo de alimentos, artesanías, productos regionales, servicios turísticos y hospedaje”, afirmó.

“Solo en 2025, se estima una derrama económica de 330 millones de pesos”, añadió.

La coordinadora general del FITA, Alejandra Villalobos, dijo que en Guachochi se efectuará un Congreso, y una Expo de Turismo y Naturaleza, así como una exhibición temporal de objetos emblemáticos, fotografías y videos testimoniales de participantes de ediciones anteriores.

En tres décadas de historia, el FITA Chihuahua ha sido escaparate de eventos que forman parte de la historia del deporte y la aventura en México, desde competencias de ciclismo de montaña, cabalgatas, rutas de vehículos ATV y UTV, carreras pedestres, etc.

Durante el anuncio estuvieron también presentes Enrique Toledo, subsecretario de Turismo y Tomás Aguilera, subdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, en representación de su titular, Teporaca Romero.

El calendario oficial del Festival Internacional de Turismo de Aventura 2026 se encuentra disponible en: https://turismodechihuahua.aflip.in/FITA2026.

Para mayor información consultar las redes sociales oficiales de la Secretaría de Turismo: @TurismodeChihuahua y @fita.chihuahua.