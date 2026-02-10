Inicia Conalep Cuauhtémoc certificaciones en inglés e IA, y recibe 80 nuevas computadoras.

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) Plantel Cuauhtémoc, inició el proceso de certificaciones en Inglés e Inteligencia Artificial (IA) y recibió 80 nuevas computadoras para fortalecer las competencias tecnológicas del alumnado.

El director general del subsistema, Omar Bazán Flores dijo que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada en impulsar el dominio del idioma inglés y el uso de tecnologías emergentes, fundamentales para el entorno académico y laboral actual.

Añadió que con los equipos de cómputo y el inicio de las citadas certificaciones, se fortalece la preparación de las y los estudiantes, además se amplían sus oportunidades en un mundo cada vez más digital.

Indicó que de esta manera se contribuye a la preparación integral del alumnado, se eleva su competitividad académica y profesional, y se consolida al Conalep como una institución comprometida con la innovación educativa y la formación de talento capacitado.

Bazán Flores expresó que el compromiso, es proporcionar las herramientas tecnológicas, que permitan a la juventud estar mejor preparada para los retos del presente y del futuro.

En el evento estuvieron presentes además el director del Plantel Conalep, Carlos Ivar Pérez Lugo; el diputado local, Saúl Mireles Corral; además de personal docente y administrativo, y la comunidad estudiantil.