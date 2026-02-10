Reparará JMAS Chihuahua caja de válvulas en el bulevar Ortiz Mena a partir de este jueves.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, informó que el próximo jueves 12 de febrero iniciará los trabajos de reparación de caja de válvulas sobre el bulevar Ortiz Mena, entre las calles California y Minessota.

Las labores se realizarán sobre el carril lateral en sentido norte-sur, por lo que dicho tramo permanecerá cerrado por un periodo aproximado de 15 días, tiempo necesario para permitir el fraguado del concreto.

La dependencia exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones, utilizar rutas alternas y respetar la señalización preventiva que será colocada en el lugar. Además, agradece la comprensión de los conductores por las molestias temporales que estas labores puedan ocasionar.

La JMAS Chihuahua trabaja para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica y brindar un servicio eficiente y de calidad para los habitantes de la capital.