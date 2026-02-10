Recibe Municipio 16 solicitudes por daños a vehículos tras lluvia

El alcalde Marco Bonilla informó que el Gobierno Municipal ha recibido 16 solicitudes de reparación por daños a vehículos ocasionados por baches, las cuales ya se encuentran en proceso de atención, como parte del programa de apoyo a automovilistas afectados tras las lluvias recientes.

El edil señaló que, aunque las precipitaciones han complicado los trabajos, ya se desplegó un operativo de bacheo y se cuenta con cuadrillas suficientes para atender los reportes ciudadanos, mismos que se intensificarán una vez que mejoren las condiciones climáticas

“Vamos a estar muy al pendiente atendiendo los reportes de bache. No más de 72 horas va a estar corregida la situación”, aseguró Bonilla.Recordó que los reportes pueden realizarse a través del 072, la aplicación Movir o mediante el chatbot La Vecino, lo que permite una atención más rápida por parte de las cuadrillas municipales.

Asimismo, reiteró que el municipio se hace responsable de los daños en llantas, rines o suspensión cuando no es posible atender los baches de manera inmediata. Para acceder a este apoyo, los ciudadanos deben llamar al 911 para levantar el parte policial y posteriormente acudir a la Oficialía Mayor con una cotización del daño, credencial de elector y comprobante de domicilio.

“El municipio se hace responsable de los daños cuando no tenemos la capacidad total de tapar los baches de inmediato”, subrayó el presidente municipal.

Bonilla reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier bache, con el fin de reducir riesgos y agilizar tanto las reparaciones viales como la atención a los vehículos afectados.