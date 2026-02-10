Presupuesto récord, ciudad en ruinas: 255 millones para likes y 122 para calles: Diputada Xóchitl Contreras.

“la propaganda avanza mientras Juárez se hunde”

Ciudad Juárez.- Con el respaldo de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, la presidenta Estatal del PAN Daniela Álvarez, y liderazgos del partido a nivel municipal y estatal, la Diputada Xóchitl Contreras lanzó posicionamiento contundente contra lo que calificó como abandono deliberado de Ciudad Juárez y el uso irresponsable de recursos públicos con fines de promoción política por parte del alcalde Cruz Pérez.

El pronunciamiento fue respaldado por el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, diputado Alfredo Chávez y los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el regidor de Ciudad Juárez Alejandro Jiménez; el dirigente local del PAN Ulises Pacheco, y la presidenta Estatal Daniela Álvarez, quienes coincidieron en que Juárez atraviesa una crisis de gobierno, no de presupuesto.

Desde tribuna, la legisladora fue clara: Ciudad Juárez no está así por falta de dinero, está así por falta de voluntad y prioridades equivocadas.

Mientras miles de familias viven entre baches, calles destruidas, oscuridad, inseguridad y riesgo constante en temporada de lluvias, el Gobierno Municipal ha destinado más de 255 millones de pesos a redes sociales y plataformas digitales, superando por mucho los 122 millones asignados a obra pública.

“Eso no es comunicación, es propaganda pagada con el dinero de la gente”, sostuvo. De acuerdo con lo expuesto, con esos recursos podrían pavimentarse más de 300 calles y rescatar colonias completas que hoy se encuentran en el abandono. Sin embargo, se optó por fortalecer la imagen del alcalde en redes sociales en lugar de atender infraestructura básica.

La diputada advirtió que la ciudad enfrenta problemas graves que la autoridad municipal ha dejado crecer: falta de drenaje pluvial, inundaciones que ya han costado vidas, espacios públicos deteriorados, estructuras costosas sin planeación urbana clara y el uso indebido de áreas ecológicas como El Chamizal, donde se ha privilegiado el espectáculo sobre la conservación.

Además, se señaló como incongruente que se haya incrementado el impuesto predial, exigiendo más a las familias juarenses, sin que ese esfuerzo se refleje en servicios públicos de calidad. “Los juarenses pagan más y reciben menos. Esa es la realidad”, expresó. Tras casi cinco años de administración municipal, Xóchitl Contreras sostuvo que ya no hay margen para excusas ni discursos, especialmente tratándose del municipio con mayor presupuesto del estado.

“Presupuestos históricos, resultados inexistentes. Esto no es incapacidad, es desinterés”, afirmó.

Ante este escenario, se destacó que será el Gobierno del Estado quien tenga que intervenir con inversión directa para atender rezagos que el municipio no ha resuelto, reiterando que gobernar Juárez exige responsabilidad, presencia territorial y compromiso real con la ciudadanía. La diputada Xóchitl Contreras advirtió que seguirá señalando el uso indebido de los recursos públicos y exigiendo que el dinero de la gente se destine a resolver problemas reales, no a construir narrativas digitales. “Ciudad Juárez merece calles, obras y seguridad; no campañas, no propaganda y no gobiernos que administren su imagen mientras la ciudad se cae a pedazos.”