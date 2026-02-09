Juárez padece 10 plagas bíblicas por el desprecio del régimen de Morena: Francisco Sánchez.

Ciudad Juárez es heroica, su gente es heroica porque soporta las calles destruidas, la falta de obra, la violencia, los feminicidios y el saqueo presupuestal. Así lo declaró el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, al advertir que la ciudad fronteriza se encuentra en el peor de los abandonos.

“Juárez está sufriendo las 10 plagas bíblicas, pero por ahora no son ranas, piojos o granizo; son otras: la vuelta del sarampión, la lepra, el gusano barrenador; enfermedades ya superadas y que dan testimonio de que cuando un gobierno abandona sus responsabilidades más elementales, el resultado será el sufrimiento de la gente”, señaló.

El diputado chihuahuense condenó que ante este abandono de Ciudad Juárez, el gobierno federal siga destinando miles de millones de pesos de recursos públicos para financiar a la dictadura cubana.

Ante estos hechos, Francisco Sánchez advirtió que las familias juarenses no seguirán tolerando el desprecio del régimen centralista.

“Es aquí y ahora donde decimos: basta. Que sepan que serán derrotados, porque la ciudad no resistiría otra vez a este tipo de régimen. Es en Ciudad Juárez donde otrora inició la caída de un dictador y será en Juárez donde inicia la caída del actual régimen que solo sabe empobrecer la patria”, sentenció.