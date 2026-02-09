Revisan resultados de operativos conjuntos en Mesa de Seguridad.

Autoridades de corporaciones de seguridad pertenecientes a los distintos niveles de Gobierno, analizaron los resultados de los operativos conjuntos efectuados en la región serrana, con el objetivo de preservar el orden y la tranquilidad de la población.

Lo anterior, en el marco de la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, que se desarrolló en Palacio de Gobierno.

Durante el encuentro se informó que en Guachochi se logró la desarticulación de un grupo criminal resultado del trabajo colaborativo con la Federación, donde fueron asegurados distintos tipos de armas de fuego, que incluyen un rifle calibre .50mm, una ametralladora calibre 5.56mm, cartuchos útiles, más de 1 millón de pesos en efectivo, vehículos, uno ellos blindado, y la detención de varias personas.

También se revisaron otras acciones implementadas en diversos municipios de la zona serrana.

A la sesión acudieron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el fiscal general del Estado, César Jáuregui; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; los comandantes de la 5/a y 42/a zonas militares, Felipe González y David López, respectivamente, y la delegada de Programas del Bienestar, Mayra Chávez.

Además de Ramón Badillo, delegado de la Fiscalía General de la República; Alejandro Rivas, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Fernando Ávila, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Zaira Carrasco, representante del Instituto Nacional de Migración.