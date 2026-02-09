Inicia Municipio recepción de documentos para Mi Beca Chihuahua Competitividad 2026.

Consulta la convocatoria completa en la página oficial del Gobierno Municipal.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, informa que, del 9 al 13 de febrero de 2026, estará abierto el registro para que estudiantes del municipio inscritos en instituciones públicas de nivel superior puedan participar en el programa “Beca de Competitividad”.

Puedes consultar la convocatoria completa en: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/ccs/convocatorias y en las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal de Chihuahua.

El registro podrá realizarse de manera presencial en la Subdirección de Educación, ubicada en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, o en línea a través de la plataforma: https://beneficiarios.mpiochih.gob.mx, presentando la documentación completa conforme a lo establecido en la convocatoria.

La convocatoria está dirigida a estudiantes que cursen del segundo al último semestre o cuatrimestre de programas de Técnico Superior Universitario o Ingenierías en las áreas de industrial, mantenimiento industrial, diseño industrial, sistemas y tecnologías de la información, química, aeroespacial, aeronáutica, electrónica y mecatrónica, con un promedio mínimo de 95.

El objetivo es impulsar el desarrollo, la innovación tecnológica y la competitividad mediante el otorgamiento de un apoyo económico.

Para mayor información, las y los interesados pueden comunicarse al Departamento de Fomento Educativo al teléfono 072, extensiones 6566, 6520, 6509, 6517 y 6582, o acudir a las oficinas ubicadas en calle Segunda número 4, esquina con avenida Juárez, colonia Centro, en un horario de lunes a jueves de 8:30 a 15:00 horas, y viernes de 8:30 a 14:00 horas.