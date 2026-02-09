Este martes 10 de febrero estará Esterimóvil en Valle Dorado con servicios gratuitos para perros y gatos.

Esterilizar ayuda a prevenir el abandono y evita que más animalitos terminen en situación de calle.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, informa a las familias del sur de la ciudad que el Esterimóvil ofrecerá esterilización gratuita para perros y gatos en la colonia Valle Dorado, en la Escuela Benemérito de las Américas, ubicada entre avenida Neandertal y calle 47.

El servicio se brindará del martes 10 al viernes 20 de febrero, por lo que es indispensable comunicarse previamente para agendar cita, ya que la atención se realiza únicamente con registro previo.

La esterilización protege la salud de los animalitos, previene camadas no planeadas y ayuda a reducir el abandono en la ciudad. Cada cita atendida representa una acción responsable que cuida una vida y fortalece la tenencia responsable en las colonias.

Agenda tu cita a los teléfonos 614-349-93-21 y 614-438-91-96, de lunes a viernes, de 9:00 am a 3:00 pm.

Requisitos básicos:

Ayuno de 12 horas (cachorros: ocho horas).

Presentarlo limpio y libre de pulgas o garrapatas.

Llevarlo con collar y correa o en transportadora.