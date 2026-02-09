Atendió Municipio diversas denuncias ecológicas y de ordenamiento territorial

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, informa los reportes atendidos del 2 al 8 de enero, como parte de los trabajos de vigilancia, ordenamiento urbano y protección del medio ambiente.

Resultados del área de Ecología:

El equipo de Guardianes Ecológicos atendió reportes 11 denuncias referente a acumulación de basura y escombro.Además, se llevó a cabo la limpieza de un predio que contaba con acumulación excesiva de basura, esto en coordinación con la Dirección de Mantenimiento Urbano.

Resultados del área de Inspectores de Obra

Se atendieron 21 reportes, se recibieron 39 denuncias ciudadanas y se efectuaron 28 clausuras, lo anterior principalmente por falta de permisos de construcción, apertura de zanjas, ocupación de la vía pública, entre otras.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de fortalecer las labores de supervisión, protección ambiental y ordenamiento de la ciudad, en beneficio de todas y todos los chihuahuenses.

Para mayor información, o para presentar un reporte o denuncia, la ciudadanía puede comunicarse al 072, extensiones 6044, 6054 y 6023, o acudir a las oficinas ubicadas en calle Camino a la Presa Chuvíscar número 1108, colonia Campesina Nueva.