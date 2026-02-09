Agenda legislativa del PAN 2026 pone al centro a las familias, la seguridad y la democracia

El senador del Partido Acción Nacional por el estado de Chihuahua, Mario Vázquez Robles, presentó los ejes centrales de la Agenda Legislativa de los Senadores del PAN para 2026, una ruta de trabajo que prioriza el bienestar de las familias, el fortalecimiento de la democracia y el combate frontal a la corrupción y a la infiltración del crimen organizado en la vida pública.

La agenda del Grupo Parlamentario está articulada en siete ejes que incluyen: Democracia y combate a la corrupción, Seguridad, Justicia, Desarrollo económico, Desarrollo social, Medio ambiente y Política exterior; concentrando el esfuerzo los frentes para defens de la democracia, las instituciones, la economía familiar y la seguridad y el estado de derecho.

De esta tónica destacan cinco propuestas para este 2026:

1. Obra pública transparente y con auditoría en tiempo real Auditorías inmediatas por parte de la ASF y fin a la opacidad, incluso en obras ejecutadas por las Fuerzas Armadas.

2. Reforma al servicio de la CFE para aliviar el golpe al bolsillo Tarifa 1F en zonas de calor extremo, compensación automática por apagones y reembolsos ágiles por daños a equipos eléctricos.

3. Alivio directo a las familias Reducción al precio de la gasolina y aguinaldo libre de ISR, para que el esfuerzo del trabajador no sea castigado.

4. Privacidad total en telecomunicaciones Reforma constitucional para prohibir el espionaje sin control judicial y proteger la vida privada de las personas.

5. Reforma electoral antinarco Nulidad de elecciones con injerencia del crimen organizado, pérdida de registro a partidos financiados con dinero ilícito y sanciones máximas a los llamados “narco-políticos”.

Mario Vázquez destacó que esta agenda responde a problemas cotidianos y urgentes: “hablamos de luz, gasolina, seguridad, privacidad y elecciones limpias. No de ocurrencias ni de concentrar poder”.

El senador aseguró que cuando el crimen decide elecciones, el voto deja de ser libre y cuando hay opacidad, hay corrupción. Por eso, dijo que esta agenda pone límites claros y defiende la dignidad de las personas.

“El PAN llega al período legislativo de 2026 con una agenda clara: defender a las personas, no al poder; fortalecer las instituciones, no debilitarlas; y poner límites firmes a la corrupción y a la narcopolítica”, afirmó el legislador.