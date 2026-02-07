Firman SEyD y 31 municipios convenios para garantizar la educación en los CREI de las zonas rurales.

El acuerdo asegura la formación académica, transporte y la alimentación de 6 mil 974 estudiantes

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), y Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), firmaron una serie de convenios interinstitucionales con 31 alcaldes de la entidad para fortalecer los Centros Regionales de Educación Integral (CREI), en beneficio de las y los estudiantes de zonas rurales.

Esta alianza se realizó con el objetivo de garantizar que 6 mil 974 niñas y niños que asisten a los CREI cuenten con servicio de transporte escolar gratuito y una alimentación nutritiva diaria, como medida para evitar el abandono escolar derivado de las largas distancias.

Además, el acuerdo permite otorgar recursos para la continuidad de clases curriculares de inglés y computación, que los preparan para el futuro con mayores habilidades.

El subsecretario de Educación Básica de la SEyD, Lorenzo Arturo Parga, resaltó que estos acuerdos son la herramienta que permite a los niños acceder a sueños que de otra forma serían inalcanzables.

Por su parte, la titular de Seech, Teresa de Jesús López, destacó que la educación es el eje que une a los municipios y calificó a los alcaldes como aliados indispensables para que los proyectos académicos lleguen a buen puerto.

Norma Muñoz Anchondo, alcaldesa del municipio de Satevó, en representación de los firmantes, reafirmó el compromiso de los Gobiernos Municipales para administrar los recursos del convenio con transparencia, responsabilidad y estricto apego a la ley.

El compromiso celebrado impactará a 40 comunidades de la entidad, y contribuirá a erradicar la brecha de desigualdad educativa.

Los municipios participantes en el convenio son: Aldama, Allende, Bachíniva, Balleza, Belisario Domínguez, Bocoyna, Carichí, Casas Grandes, Chihuahua, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Delicias, Gran Morelos, Guerrero, Ignacio Zaragoza, Janos, Julimes, López, Matamoros, Meoqui, Namiquipa, Ocampo, Práxedis G. Guerrero, Riva Palacio, Rosario, San Francisco De Borja, Santa Isabel, Satevó, Saucillo, Temósachi, Valle de Zaragoza.