Da atención Municipio a vialidades y espacios públicos diariamente para mejorar la imagen urbana.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, realiza diariamente acciones de mejora en vialidades, camellones y espacios públicos de Chihuahua Capital, esto con la firme intención de conservar la buena y bonita imagen urbana de la ciudad.

Entre las acciones que se realizan día con día resalta la limpieza de vialidades, las cuales consisten en corte y retiro de maleza; así como recolección manual de basura, labores que embellecen y logran que Chihuahua Capital sea una ciudad limpia y reconocida a nivel nacional.

Durante el pasado mes de enero, se recopiló un aproximado de 9.5 toneladas de basura en poco más de 21,900 metros lineales de vialidades atendidas tales como las Industrias, Hidroeléctrica de Chicoasén, Periférico de la Juventud, Francisco Villa, Ortiz Mena, Homero; por mencionar algunas.

De igual manera, día con día se realiza el riego de más 20 camellones y 100 parques, lo anterior mediante 22 pipas de agua tratada que salen a trabajar desde las 5:00 de la mañana a operar.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma el compromiso con las familias chihuahuenses de brindar espacios y caminos dignos.

La Dirección de Mantenimiento Urbano, invita a las y los ciudadanos a realizar sus reportes por camellones o vialidades mal atendidas, en el Centro de Respuesta Ciudadano 072 o bien en la aplicación Marca el Cambio, ya que la denuncia ciudadana es de vital importancia para el mejoramiento de los Espacios Públicos.