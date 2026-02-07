Realizan primera sesión del Consejo Anticorrupción del Municipio de Chihuahua.

El Municipio de Chihuahua a través del Órgano Interno de Control realizó la primera sesión del Consejo Anticorrupción, un espacio que fortalece la participación ciudadana y el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno para prevenir y combatir la corrupción desde lo local.

Este consejo tiene como objetivo escuchar a la ciudadanía, promover la integridad pública y contribuir a que las acciones del Gobierno Municipal se desarrollen con mayor ética, responsabilidad y rendición de cuentas, en beneficio directo de las familias chihuahuenses.

Durante esta primera sesión, se establecieron las bases de trabajo del Consejo Anticorrupción, así como las líneas generales que guiarán su funcionamiento, privilegiando el diálogo, la colaboración y la vigilancia ciudadana como ejes fundamentales.

Asimismo, se llevó a cabo la elección de la presidencia del Consejo Anticorrupción, que será presidida por Magdalena Verónica Rodríguez Castillo, que fortalecerá con su experiencia y compromiso la conducción de este órgano colegiado.

El Consejo Anticorrupción del Municipio de Chihuahua representa un avance importante en la apertura institucional, al consolidarse como un mecanismo para fortalecer la confianza entre gobierno y ciudadanía.