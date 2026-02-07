Realiza Turismo gira de trabajo en el Pueblo Mágico de Guachochi.

En el marco de la sesión del Consejo Consultivo Municipal de Turismo, la Secretaría de Turismo realizó una gira de trabajo en el Pueblo Mágico de Guachochi, con el objetivo de presentar programas y estrategias para fortalecer el desarrollo de los principales atractivos locales.

La jornada fue encabezada por el alcalde de Guachochi y presidente del consejo, José Miguel Yáñez; junto con el director de Planeación Turística, Francisco Javier Orrantia Franco, en representación del titular de la dependencia estatal, Edibray Gómez Gallegos.

Durante la primera sesión de labores, los funcionarios estatales presentaron los principales proyectos y líneas de acción de la dependencia para impulsar un desarrollo turístico ordenado y sostenible.

Se demostraron además los avances en cuanto a infraestructura en iniciativas como el Acuario Rochí, el Sky Coaster, los puentes vehiculares de Cusárare y las Fuentes Multimedia del Lago Las Garzas.

De igual forma, se dio a conocer el Programa de Financiamiento a Empresas Turísticas, orientado a fortalecer la inversión, el emprendimiento y la economía local.

La dependencia realizó durante la gira la entrega de 15 gafetes de Anfitriones Turísticos, a prestadores de servicios que concluyeron satisfactoriamente su proceso de acreditación.

Adicionalmente, se contó con juntas administrativas de autoridades municipales y la Cadena Productiva Turística, integrada por hoteles, restaurantes, guías, artesanos y representantes de comunidades, con el propósito de ofrecer experiencias auténticas y generar desarrollo local.

Las autoridades llevaron a cabo una reunión con el Comité Ciudadano del Pueblo Mágico, en la que se abordó la evaluación realizada por la Secretaría de Turismo Federal para la conservación y ratificación del nombramiento, en el marco de la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de los Pueblos Mágicos.

En las distintas actividades se contó con personal de distintas áreas de la dependencia estatal, como Planeación, Gestión y Calidad Turística.