Registra Educación avance del 40 por ciento en preinscripciones al nivel Básico.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que, a tres días del inicio de preinscripciones de estudiantes de nuevo ingreso a los niveles Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria para el ciclo escolar 2026-2027, se tiene un avance del 40 por ciento de registros de la meta contemplada.

El proceso, que comenzó el pasado 3 de febrero y concluye el 13 del mismo mes, se realiza de manera sencilla a través de la plataforma del Sistema de Información Educativa (SIE): sie.chihuahua.gob.mx/publico/, donde se deben seleccionar tres opciones de plantel.

El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado, señaló que por instrucciones del titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, se tiene un seguimiento puntual para lograr un estimado de 135 mil 400 pre-registros.

Exhortó a madres, padres de familia, tutoras y tutores a que, durante el fin de semana y los días restantes hasta el 13 de febrero, realicen el registro correspondiente, pues es de suma importancia para apoyar a la dependencia a planificar y organizar de mejor manera el próximo ciclo escolar.

“Afortunadamente, la gente está acudiendo a realizar el respectivo proceso, pero aún falta, es importante que nos ayuden a apartar ese espacio que están requiriendo para su hija o hijo en alguna de estas instituciones del servicio público que ofrece el Estado”, comentó el funcionario.

Precisó que en los casos donde no se cuente con medios de conectividad a Internet, las madres, padres o tutores pueden acudir a las instalaciones del centro escolar al que se desea ingresar, donde el personal educativo les brindará apoyo para realizar el registro en línea.

Los resultados de las preinscripciones en educación Básica se publicarán a partir del 3 de julio y posteriormente, en cada plantel educativo tendrá verificativo la inscripción y entrega de la documentación correspondiente de cada educando.