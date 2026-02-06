Benefician programas de la SDR a más de 8 mil productores agropecuarios de la zona centro del estado.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) benefició a más de 8 mil productores del sector agropecuario de la zona centro del estado, mediante programas enfocados en la mejora de la tierra y uso eficiente del agua.

Las acciones se implementaron en los municipios de Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Aldama, Chihuahua, Aquiles Serdán, Santa Isabel, Belisario Domínguez, San Francisco de Borja y Satevó.

Con el despliegue de maquinaria se construyeron 96 presones y se rehabilitaron más de 3 mil kilómetros de caminos rurales, lo que generó un impacto positivo para más de mil 200 personas que dependen del trabajo del campo.

Para enfrentar la sequía se destinaron más de 8.5 millones de pesos (mdp) a proyectos acuícolas y agrícolas, que incluyeron obras de infraestructura y equipamiento para el uso sustentable del agua.

Además se entregaron pacas de rastrojo a más de mil 500 productores con una inversión superior a 12 mdp.

Con una inversión superior a los 35 mdp se distribuyeron insumos agrícolas, ganaderos, apícolas y pecuarios, como semillas, fertilizantes, bioinsumos, concentrados, material genético y equipamiento, en beneficio de cerca de 5 mil productores.

Se promovieron esquemas de financiamiento rural y protección ante riesgos mediante seguros comerciales, que protegieron más de 180 hectáreas en municipios del centro del estado.

Se destinaron 3 mdp al pago por servicios ambientales en beneficio de 323 personas, y se impulsaron proyectos de valor agregado y agronegocios que beneficiaron a 95 productores, con una inversión superior a 18 mdp.

Estas acciones permitieron que productores de nuez, la leche, la carne, las hortalizas y la miel se transformaran, mejoraran su comercialización.