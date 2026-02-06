Aprobarán en próximas semanas la jornada laboral de 40 horas, asevera Sheinbaum.

Diario de México

By Israel Campos Montes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales será aprobada en las próximas semanas.

En el marco de la conmemoración del 109 aniversario de la Constitución de 1917 en Querétaro, la mandataria subrayó que esta medida, impulsada originalmente por el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, busca fortalecer la justicia social en el país.

Para garantizar una transición estable y mantener el consenso entre los sectores sindicales y empresariales, reiteró que la reforma no entrará en vigor de manera inmediata en su totalidad, sino que seguirá un esquema de aplicación gradual.

De acuerdo con las proyecciones de la administración federal, la reducción de horas se distribuirá de la siguiente manera hasta su consolidación definitiva:

• 2027: 46 horas semanales.

• 2028: 44 horas semanales.

• 2029: 42 horas semanales.

• 2030: 40 horas semanales (meta final de cinco días de trabajo por dos de descanso).

Este ajuste progresivo responde al diálogo continuo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con el fin de favorecer el desarrollo integral de los empleados sin afectar la productividad.

BENEFICIOS PARA LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA

La implementación de esta reforma se alinea con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entre los beneficios previstos para la fuerza laboral mexicana destacan la reducción de la fatiga y los accidentes de trabajo, la prevención de patologías cardiacas, un mayor equilibrio físico-mental y un incremento general en la calidad de vida de los ciudadanos.

IMCM