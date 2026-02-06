El calor se adelantará en 2026 y podría romper récords históricos en México: estos estados serán afectados.

MSN

Alfredo Guzmán Tadeo

Especialistas advierten que el calor extremo en 2026 podría llegar antes de lo normal en México. Conoce cuándo inicia y qué estados serán los más afectados.

Aunque el invierno todavía se hace sentir con frentes fríos activos, madrugadas frescas y contrastes térmicos en varias regiones del país, las alertas climáticas ya apuntan hacia otro escenario completamente distinto: la temporada de calor en México de 2026 podría convertirse en una de las más intensas de los últimos años en México.

Proyecciones recientes advierten que el aumento de temperaturas no solo llegará antes de lo habitual, sino que podría alcanzar niveles extremos, con consecuencias directas para la salud, el medio ambiente y la vida cotidiana de millones de personas.

El calentamiento global acelera el aumento de temperaturas

Especialistas en clima han señalado que la temperatura promedio del planeta podría alcanzar 1.46 °C por encima de los niveles preindustriales durante 2026. Esta cifra, que parece pequeña, representa en realidad un cambio significativo en el equilibrio climático del planeta.

De mantenerse la tendencia actual, la temperatura global podría acercarse incluso a los 1.58 °C, superando por cuarto año consecutivo la barrera de los 1.4 °C. De acuerdo con el Dr. Nick Dunstone, del Met Office, este comportamiento evidencia la rapidez con la que el calentamiento global se acerca a los límites climáticos acordados internacionalmente, lo que incrementa de forma considerable el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos, colapso de ecosistemas y dificultades de adaptación, especialmente en regiones que ya enfrentan temperaturas elevadas de forma habitual.

El calor en México podría adelantarse en 2026, con temperaturas más intensas de lo habitual y un pico crítico durante el mes de mayo.

¿Cuándo inicia la temporada de calor en México 2026?

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, la temporada de calor en México comenzaría a finales de marzo y se extendería durante abril y mayo. Sin embargo, el punto más crítico se espera para mayo de 2026, mes en el que diversas zonas del país podrían registrar temperaturas superiores a los 40 °C.

Este adelanto del calor rompe con los patrones tradicionales y genera preocupación entre especialistas, ya que periodos prolongados de altas temperaturas pueden afectar la disponibilidad de agua, la producción agrícola y aumentar los riesgos para la salud pública.

Estados más afectados por las olas de calor

Los expertos coinciden en que las olas de calor serían más frecuentes e intensas en los estados del norte del país, así como en regiones costeras donde la sensación térmica suele elevarse aún más por la humedad.

Entre las zonas con mayor riesgo destacan:

Estados del norte de México, donde el calor extremo ya es una constante en primavera y verano

Regiones costeras, tanto del Pacífico como del Golfo de México

Áreas urbanas con alta densidad poblacional, donde el efecto “isla de calor” intensifica las temperaturas

Estas condiciones podrían provocar afectaciones en el suministro eléctrico, incremento en el consumo de agua y un mayor número de casos relacionados con golpes de calor y deshidratación.

El calentamiento global sigue acelerándose, con un aumento de hasta 1.46 °C sobre niveles preindustriales y riesgo de superar los 1.5 °C a nivel mundial.

Riesgos para la salud y el medio ambiente

El aumento sostenido de temperaturas no solo implica incomodidad. Las olas de calor extremas representan un riesgo real para la salud, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Además, los ecosistemas también se ven comprometidos. La combinación de calor intenso y sequía favorece la aparición de incendios forestales, reduce la disponibilidad de agua y afecta la biodiversidad. Todo esto ocurre en un contexto en el que la capacidad de adaptación de muchas regiones ya se encuentra al límite.

Recomendaciones ante el calor extremo en México 2026

Ante este panorama, autoridades y especialistas recomiendan a la población tomar medidas preventivas desde ahora, especialmente durante los meses más críticos:

Mantenerse bien hidratado, incluso si no se tiene sed

Evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas

Utilizar bloqueador solar, gorra o sombrero

Vestir ropa ligera y de colores claros

Prestar atención a síntomas como mareo, dolor de cabeza o fatiga extrema

Pequeñas acciones pueden marcar la diferencia cuando se enfrentan temperaturas extremas durante varios días consecutivos.

Las olas de calor afectarían principalmente al norte del país y zonas costeras, donde los termómetros podrían superar los 40 °C.

Un llamado de atención rumbo al futuro

La posible temporada de calor extrema en 2026 no es un evento aislado, sino parte de una tendencia que confirma los efectos del cambio climático a nivel global. México, por su ubicación geográfica, se encuentra entre los países más vulnerables a estos cambios, lo que hace indispensable fortalecer la prevención, la información y la adaptación.

Mientras el invierno aún deja sentir sus últimos frentes fríos, el calor ya se perfila en el horizonte como uno de los mayores retos climáticos del año. Estar informados y preparados será clave para enfrentar lo que podría convertirse en uno de los periodos más calurosos de los últimos tiempos.