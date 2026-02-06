Entrega Marco Bonilla rehabilitación de calles en Paseos de Chihuahua.

Obras resultado del Presupuesto Participativo.

El alcalde Marco Bonilla encabezó el recorrido de entrega de la rehabilitación de nueve calles en la colonia Paseos de Chihuahua, una obra realizada mediante el Presupuesto Participativo que responde directamente a una de las principales solicitudes de las familias del sector.

Los trabajos consistieron en el recarpeteo de diversas vialidades, con una inversión superior a los 5 millones de pesos y una superficie intervenida de más de 20 mil metros cuadrados, además de la pintura de guarniciones.

Durante el recorrido, Marco Bonilla dialogó con vecinas y vecinos, quienes destacaron la mejora en la movilidad y las condiciones de las calles, así como el impacto positivo del alumbrado público que ha fortalecido la seguridad en la colonia.

El presidente del Comité de Vecinos señaló que anteriormente solo se realizaban reparaciones temporales, por lo que reconocieron la importancia de una rehabilitación completa que ahora ofrece soluciones duraderas.

En la entrega participaron también el director de Obras Públicas, Carlos Rivas; la coordinadora de Participación Ciudadana, Laura Contreras; y las diputadas Nancy Frías y Manque Granados.

Las vialidades rehabilitadas fueron:

Paseos de Bocoyna, de Paseos de Majalca a Paseos de los Menonitas.

Paseos de la Barranca, tramo Paseos de los Menonitas.

Paseos de Urique, tramo Paseos de Cusihuiriachi.

Paseos de Majalca, de Paseos del Ejido a Paseos de la Junta.

Paseos de Conchos, de Paseos de Majalca a Paseos de Bocoyna.

Paseos del Ejido, de Circuito Universitario a avenida Tecnológico.

Paseos de Santa Eulalia, de Paseos de Basaseachi a Paseos de la Barranca.

Paseos de los Menonitas, de Paseos de Majalca a Paseos de Cusihuiriachi.

Paseos de la Presa, de Paseos de Majalca a Paseos de los Menonitas.

Estas obras forman parte del modelo de gobierno que escu