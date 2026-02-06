Aprueba Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte diversos proyectos de dictamen.

Las y los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte del Congreso del Estado, aprobaron diversos proyectos de dictamen, mismos que serán presentados ante el Pleno para su votación en la próxima sesión a programar.

Se aprobaron en sentido positivo los siguientes:

Proyecto que abarca tres iniciativas, presentadas por el diputado Arturo Medina del Grupo Parlamentario del PRI, por el Grupo Parlamentario del PAN y por el Grupo Parlamentario de MORENA, todas las anteriores relacionadas con realizar modificaciones a la Ley Estatal de Educación, así como diversos ordenamientos, con el fin de garantizar la integridad del personal docente en las instituciones educativas.

Se mencionó que se trata de tener entornos escolares seguros, respetuosos y libres de violencia, que se priorice la protección a los derechos humanos de las y los docentes, así como implementar un protocolo estatal de prevención, atención y resolución de situaciones de riesgo, violencia o conflicto escolar.

Proyecto que pretende reformar diversas disposiciones de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Chihuahua, a fin de establecer programas permanentes de deporte y recreación para la prevención, combate y erradicación de las adicciones, dirigido prioritariamente a niñas, niños y adolescentes que habiten en zonas con alto riesgo.

Iniciativa de decreto ante el Congreso de la Unión, que solicita modificar el artículo 3 de la Constitución Política de México, así como el artículo 116 de la Ley General de Educación, en materia de inversión municipal en infraestructura escolar y equipamiento de planteles.

Por otro lado, se informó el turno del asunto presentado por el Grupo Parlamentario de MORENA que pide expedir la Ley de Formación y Recreación Deportiva Inicial para Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua y por lo que se votó a favor de establecer una mesa técnica a realizar con especialistas en el tema.

Cabe mencionar que, dentro de esta reunión de trabajo estuvieron presentes las y los diputados: Óscar Avitia en su calidad de presidente, Carlos Olson como secretario y vocales: Arturo Medina, Nancy Frías y América Aguilar.