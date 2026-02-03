Cierra convocatoria “Abriendo las Puertas” con 39 registros recibidos.

-El Instituto de Cultura del Municipio agradece la participación y el interés de las y los artistas.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, informa que concluyó el periodo de registro de la convocatoria “Abriendo las Puertas”, iniciativa que tiene como objetivo impulsar, visibilizar y democratizar el acceso a los espacios museales públicos de la ciudad.

Durante el periodo de vigencia de la convocatoria, que comprendió del 10 de diciembre de 2025 al 2 de febrero de 2026, se recibieron 39 registros de creadoras y creadores locales, quienes participaron con propuestas en disciplinas como pintura, escultura, fotografía, ilustración, instalación, diseño, arquitectura, media art, collage y técnicas mixtas, entre otras áreas de las artes visuales.

El Instituto de Cultura del Municipio agradece la participación y el interés de las y los artistas, así como la confianza depositada en esta convocatoria, que se ha consolidado como una plataforma para fomentar la pluralidad, la participación ciudadana y el desarrollo artístico en Chihuahua Capital.

Las propuestas serán evaluadas conforme a los criterios establecidos en la convocatoria, y próximamente se darán a conocer las personas seleccionadas, por lo que se invita a las y los participantes a mantenerse atentos a las páginas oficiales y redes sociales del Gobierno Municipal de Chihuahua y del Instituto de Cultura del Municipio, donde se publicará la información correspondiente.

“Abriendo las Puertas” refrenda el compromiso del Gobierno Municipal y del Instituto de Cultura de seguir generando mecanismos transparentes y equitativos que fortalezcan e