Municipio avanza en remediación del puente vehicular de la colonia Sierra Azul.

La obra presenta avances importantes.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con los trabajos de remediación del puente vehicular de la colonia Sierra Azul, los cuales registran avances significativos en beneficio de las y los vecinos del sector.

Actualmente, se realizan los colados finales de uno de los muros; asimismo, con el apoyo de maquinaria pesada, se llevan a cabo labores de relleno, con el objetivo de que en las próximas semanas se pueda rehabilitar la circulación en esta importante conexión vial.

Se exhorta a la ciudadanía a transitar con precaución por la zona, y se reitera la existencia de un camino de terracería que fue habilitado de manera provisional a pocos metros del área de trabajo.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la ciudadanía y agradece la comprensión y el apoyo de los vecinos durante el desarrollo de los trabajos de remediación.