2025 cerró como el año con más mujeres víctimas de lesiones dolosas.

El Economista

Los casos de mujeres víctimas de lesiones dolosas en México alcanzaron en 2025 su nivel más alto en una década; cada día de dicho año 220 mujeres, en promedio, sufrieron este tipo de agresiones.

El registro nacional de mujeres víctimas de lesiones dolosas muestra que 2025 fue el año con mayor número de casos en la última década, al alcanzar 80,505 víctimas, una cifra significativamente superior a la de cualquier otro año desde 2015.

Este salto contrasta con la tendencia a la baja de otros delitos de género, como los feminicidios, que han logrado reducirse en los años recientes.

De acuerdo con cifras de SESNSP (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), en promedio, fueron 220 mujeres víctimas de lesiones dolosas cada día del año pasado.

Entre 2015 y 2024, los totales oscilaron con subidas y caídas, pero sin rebasar los 70,000 casos anuales; barrera que se superó de manera importante este 2025.

Adicionalmente, es importante considerar que este conteo considera sólo las carpetas de investigación que se abren ante las autoridades, pero excluyen al resto de mujeres víctimas de lesiones dolosas que no ejercen una denuncia formal.

Estas cifras revelan que la violencia en contra de mujeres, adolescentes y niñas persiste como uno de los principales retos para la seguridad pública.