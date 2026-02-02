Victoria Chávez, Mejor Atleta del Año en los World Games

La destacada deportista Victoria Chávez fue reconocida como la Mejor Atleta del Año en los World Games, un logro que refleja su talento, dedicación y los triunfos obtenidos con la Selección Mexicana. Su desempeño sobresaliente, incluyendo la medalla de oro y jugadas memorables que emocionaron a los aficionados, le valió este reconocimiento a nivel internacional.

Desde Chihuahua, su ciudad natal, familiares, entrenadores y aficionados celebran el esfuerzo y compromiso de Chávez, quien se ha convertido en un referente del deporte mexicano. Este premio no solo destaca su habilidad en el campo, sino también la constancia y pasión que la han llevado a brillar en competencias globales.