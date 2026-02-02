Morena se rompe aceleradamente: Arturo Medina por salida de Adán Augusto

Arturo Medina, coordinador de los diputados locales del PRI en el Congreso del Estado de Chihuahua, afirmó que la salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de senadores de Morena evidencia una fragmentación innegable del partido en el poder, rumbo a los procesos electorales de 2027 y 2030; “se rompen aceleradamente”, afirmó.

“Este movimiento no puede leerse de manera aislada. Responde, por un lado, a la descomposición interna de Morena y, por otro, a la urgencia del régimen de apagar escándalos vinculados con la narcopolítica, en un contexto de crecientes presiones y exigencias del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, para que México enfrente con seriedad este problema”, señaló.

Arturo Medina subrayó que las medidas cosméticas y los relevos estratégicos no resuelven el fondo del problema, pues el verdadero desafío es erradicar la presencia del crimen organizado que se ha enquistado en amplios sectores del aparato público del país.

“El daño que ha provocado Morena no se limita a sus conflictos internos. Estamos ante un modelo de gobierno que ha normalizado la corrupción, la opacidad, la concentración del poder en unos cuantos, los ataques al federalismo y la desatención de áreas fundamentales para el desarrollo nacional: infraestructura, salud, educación de calidad y seguridad”, enfatizó.

En ese sentido, el legislador priista destacó que Chihuahua se mantiene firme en la decisión popular de cerrarle el paso a Morena y a todo lo que representa, defendiendo la pluralidad, el equilibrio de poderes y el respeto a las instituciones.

“Morena llegará fragmentado al 2027, pero el reto no es solo electoral. La ciudadanía debe fortalecer su exigencia de un país con transparencia, legalidad y auténtica democracia. Desde Chihuahua seguiremos alzando la voz y actuando con responsabilidad para defender esos principios”, concluyó Arturo Medina.