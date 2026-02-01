Rehabilita Gobierno Municipal la alberca del centro deportivo Tricentenario

El Gobierno Municipal, a través el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD), rehabilitó la alberca del Centro Deportivo Tricentenario y este martes 2 de febrero más de 200 usuarios retomarán sus clases y podrán disfrutar nuevamente de esta instalación municipal.

El director del IMCFD, Juan Abdo afirmó que se trata de mejorar el servicio que merece la población chihuahuense en espacios públicos.

Destacó que dentro de la administración municipal que encabeza el alcalde Marco Bonilla se ha hecho la rehabilitación integral a los cuatro centros deportivos: “Norte” en la colonia Pedro Domínguez, “Sur” en Vistas Cerro Grande, “Niño Espino” en las Granjas y ahora en el deportivo “Tricentenario”.

Desde inicios de diciembre comenzaron los trabajos para la atención y rehabilitación al interior de la alberca con el cambio de cerámica, adecuaciones en infraestructura en salidas de emergencia, limpieza en las rejillas, techo, baños, cambio de lockers, brandeo en general, entre otros.

De esta manera las y los usuarios menores y mayores de edad, así como los equipos representativos volverán a hacer uso de las instalaciones municipales.