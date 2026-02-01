Abren carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), inauguró el Eje Prioritario Bavispe -Nuevo Casas Grandes, en el que se invirtieron mil 822 millones de pesos y se generaron 5 mil 466 empleos directos e indirectos.

Durante la apertura de la carretera, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, comentó que la obra tiene 134 km de longitud, 18 km en Sonora y 116 km en Chihuahua; 67 km fue construcción nueva y 67 km de conservación.

Añadió que la carretera tiene dos carriles, siete puentes y dos entronques y los trabajos iniciaron en marzo de 2025 como parte del compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el evento en el que estuvo el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, así como el subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, Esteva Medina indicó que la carretera tiene interconexión de Agua Prieta a Bavispe y el tramo nuevo lle ga a Nuevo Casas Grandes.