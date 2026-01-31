Iniciareforestación en el Complejo Estatal de Seguridad Pública

El personal del Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESP), adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), dio inicio al programa de reforestación en las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública, como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de espacios institucionales más sustentables.

La actividad se llevó a cabo durante la tarde del viernes 30 de enero, donde personal de la Subsecretaría de Especialización y Profesionalización Policial participó de manera directa en la plantación de alrededor de 50 plantas, mismas que fueron donadas por trabajadores del propio IESP.

Este programa contempla la siembra de plantas regionales en distintas áreas del complejo, con el objetivo de elevar los estándares ambientales de las instalaciones y contribuir a la creación de espacios más ecológicos y funcionales para el desarrollo profesional del personal policial.

Al respecto, el jefe del Departamento de Profesionalización, Sabino Trevizo, señaló que estas acciones aportan al mejoramiento del entorno ambiental y a la calidad de vida de quienes laboran diariamente en el complejo, además de generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

Cabe destacar que esta actividad marca el inicio de un programa de reforestación que será implementado a lo largo del año, como parte de una visión institucional que impulsa entornos dignos y sostenibles, alineados a la estrategia de fortalecimiento de la seguridad pública promovida por el titular de la SSPE, Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.