Envía Macaulay Culkin emotivo mensaje a Catherine O’Hara

Macaulay Culkin se refirió públicamente a la muerte de Catherine O’Hara, histórica actriz canadiense que falleció este viernes 30 de enero a los 71 años, según confirmaron medios internacionales.

A través de sus redes sociales personales, el actor compartió un emotivo mensaje dedicado a quien interpretó a su madre en las dos primeras entregas de Mi pobre angelito, uno de los clásicos más reconocidos del cine familiar.

En su publicación, Culkin difundió una imagen junto a O’Hara tomada con más de 30 años de diferencia y escribió: “Mamá, pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla junto a ti. Te escuché. Pero teníamos mucho más que decir. Te amo. Te veré luego”.