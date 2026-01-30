Serán del 3 al 13 de febrero las preinscripciones en Educación Básica

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que del 3 al 13 de febrero, se efectuará el proceso de preinscripción de estudiantes de nuevo ingreso a los niveles Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria, para el ciclo escolar 2026-2027.

El registro se realizará de manera electrónica a través de la plataforma del Sistema de Información Educativa (SIE): https://sie.chihuahua.gob.mx/publico/, donde se deben seleccionar tres opciones de plantel.

En los casos donde no se cuente con medios de conectividad a Internet, las madres, padres o tutores pueden acudir a las instalaciones del centro escolar al que se desea ingresar, donde el personal educativo les brindará apoyo para realizar el registro en línea.

La preinscripción oportuna en febrero permite garantizar un espacio para las alumnas y alumnos, y es de utilidad para las autoridades educativas, para planificar la asignación de personal docente y recursos educativos como aulas, mobiliario y libros de texto.

Para mayor información sobre este procedimiento, se cuenta con el correo electrónico: soporte.sie@seech.edu.mx, así como el número telefónico con cobertura para todo el estado: 614-429-33-00, extensiones 12316 y 15692.

De acuerdo con datos del Sistema de Información Educativa (SIE), a nivel estatal se tiene proyectada la preinscripción de 400 estudiantes en el nivel Inicial, 36 mil en Preescolar, 44 mil en Primaria y 55 mil en Secundaria, para un total de 135 mil 400 pre-registros.

Los resultados de las preinscripciones en Educación Básica se publicarán a partir del 3 de julio y posteriormente, en cada plantel educativo tendrá verificativo la inscripción y la entrega de la documentación correspondiente de cada educando.