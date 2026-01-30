Chihuahua Capital fortalece su turismo internacional en FITUR 2026

–

La participación de Chihuahua Capital en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026, celebrada en Madrid, España, que generó importantes avances para fortalecer el turismo, mejorar la conectividad aérea y ampliar la proyección internacional de nuestra ciudad.

Esta gira de trabajo se realizó bajo la coordinación de la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado y el Fideicomiso de Promoción Turística ¡Ah Chihuahua!, sumando esfuerzos para posicionar al estado y a su capital en nuevos mercados internacionales. En este marco, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, sostuvo reuniones estratégicas con aerolíneas, empresas, organismos internacionales y medios de comunicación, con el objetivo de atraer más visitantes, generar derrama económica y abrir nuevas oportunidades para el sector turístico local.

En materia de promoción turística, se concretó un viaje de familiarización (FAM Trip) con Aeroméxico Europa, mediante el cual influencers europeos visitarán Chihuahua Capital para mostrar sus atractivos turísticos en plataformas digitales y medios internacionales. Además, se firmó una alianza estratégica con el estado de San Luis Potosí para impulsar el turismo enológico, promoviendo experiencias relacionadas con el vino como parte de la oferta turística regional. También se trabajó con autoridades de Valencia, España, para fortalecer la presencia de Chihuahua Capital ante tour operadores internacionales, ampliando su integración en rutas y paquetes turísticos dirigidos al mercado europeo.

Respecto a la exportación turística, se sostuvo una reunión con una empresa italiana para impulsar la importación de artesanía mexicana hacia Europa, principalmente a Italia. Esta acción permite que los productos elaborados por manos mexicanas funcionen como embajadores culturales de Chihuahua en el extranjero, fortaleciendo la identidad del destino y generando valor económico vinculado al turismo cultural.

En el eje de capacitación y modernización, se gestionaron certificaciones internacionales en temas turísticos y tecnológicos con la Organización Mundial de Alfabetización (WLO). Entre los temas abordados destaca la aplicación de inteligencia artificial en servicios turísticos, así como el fortalecimiento de habilidades digitales, lo que permitirá mejorar la atención a visitantes y elevar la competitividad del sector local.

La conectividad aérea fue otro de los temas prioritarios. Se dialogó con distintas aerolíneas para ampliar rutas nacionales e internacionales que faciliten la llegada de visitantes. Destaca el avance en el proyecto para que Viva Aerobus instale un HUB en Chihuahua, lo que permitiría contar con aeronaves basadas en la ciudad y abrir nuevos destinos. Asimismo, se revisaron oportunidades de conexión que fortalecen el enlace de viajeros europeos con México y su posible llegada a Chihuahua.

Además, Chihuahua Capital tuvo presencia en medios internacionales como CNN, Euronews y EFE, donde se promovieron los atractivos turísticos de la ciudad, incluyendo opciones de ecoturismo, espacios naturales como las Grutas de Nombre de Dios, y eventos gastronómicos como CUULINARIA, que fortalecen la identidad cultural y culinaria de la capital.

Con estas acciones, realizadas en coordinación entre los distintos niveles de gobierno y organismos de promoción turística, Chihuahua Capital continúa posicionándose como un destino con mayor proyección internacional, mejor conectividad y un sector turístico más preparado, generando oportunidades para el desarrollo económico, el empleo y el crecimiento del turismo local en beneficio de las y los chihuahuenses.