Chihuahua fortalece proyección internacional tras participación en la Feria Internacional de Turismo

El secretario de Turismo del Estado, Esibray Gómez, informó que la reciente participación de Chihuahua en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), celebrada en Madrid, representó un hecho histórico para la promoción turística de la entidad, al tratarse del evento más importante del sector a nivel mundial.

El funcionario destacó que en esta edición México fue el país invitado, logrando romper récords de asistencia, con la participación de los 32 estados de la República y la presencia de cinco gobernadores. Aunque aún no se cuenta con la cifra oficial, se estima que el evento superó las 300 mil visitas, de acuerdo con datos preliminares de IFEMA, organismo organizador.

Gómez resaltó que, a diferencia de ediciones anteriores, la presencia de Chihuahua fue significativamente mayor, al contar con cerca de 100 operadores turísticos, representantes de toda la cadena de valor, así como empresarios, hoteleros y prestadores de servicios provenientes de Ciudad Juárez y la capital del estado.

Durante FITUR, Chihuahua fue reconocido con el premio “Travel” como el mayor destino emergente de México 2025, galardón otorgado por el exdirector del diario El País y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este reconocimiento, señaló, refleja el crecimiento del estado en materia turística, impulsado por la visión de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y la creación de la Secretaría de Turismo.

Asimismo, el secretario informó que se concretaron acuerdos estratégicos con Viva Aerobús, los cuales serán presentados formalmente en marzo. Como parte de estos acuerdos, tres aeronaves permanecerán de manera permanente en Ciudad Juárez, lo que permitirá incrementar la conectividad aérea, abrir nuevas rutas y aumentar frecuencias de vuelo.

