Alcanza Paso Superior en vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias 25% de avance

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, informa que la construcción del Paso Superior en la vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias, obra clave para mejorar la movilidad en el norte de Chihuahua Capital, registra un avance del 25%.

Actualmente, los trabajos consisten en el cimbrado y colado de las columnas que sostendrán la estructura, así como en la continuidad de las labores en los muros de tierra armada para la conformación de las rampas correspondientes.

Esta obra, que representa una inversión superior a los 200 millones de pesos, avanza a buen ritmo y se consolidará como una de las principales vías de circulación para beneficiar a cerca de 350 mil habitantes, permitiéndoles pasar menos tiempos en el tráfico y más tiempo con su familia.

Se exhorta a la ciudadanía a circular con precaución por la zona y a respetar los señalamientos colocados, como parte de las acciones para salvaguardar la integridad de conductores, peatones y trabajadores.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal agradece la comprensión de la ciudadanía durante el desarrollo de la obra, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.