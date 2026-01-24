Presidenta anticorrupción evalúa su exilio tras amenazas por pedir investigar a Adán Augusto.

Expansión Política

La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, analiza la posibilidad de dejar México después de recibir amenazas por pedir que se investigara a Adán Augusto López Hernández, líder de los senadores de Morena.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, Pérez Morales explicó que cuando concluya su periodo al frente del Sistema Nacional Anticorrupción, podría solicitar asilo a las autoridades de algún país extranjero para resguardar su vida.

El 28 de enero es la fecha en la que Vania Pérez termina su administración en el SNA.

A finales del año pasado, después de que se revelara que López Hernández no había declarado millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Pérez llamó a las autoridades correspondientes a indagarlo.

”Ha sido complicado porque ha habido muchas voces que me dicen que debería de guardar silencio, que tenga cuidado, amenazas veladas respecto a mi seguridad”, dijo la funcionaria durante la entrevista.

”Hay muchas preocupación porque parece que en este país nada nos indigna. Tenemos un senador que tiene incongruencias en sus declaraciones y que puede ser que tenga nexos con un grupo delictivo y no pasa nada”, abundó.

Adán Augusto López ha sido señalado por poner al frente de la seguridad de Tabasco a Hernán Bermúdez Requena, quien resultó liderar a La Barredora, grupo criminal que se originó como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).