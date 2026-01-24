Detiene Policía Municipal a dos acusados de homicidio en la zona oriente; uno de ellos tenía orden de aprehensión vigente.

-Gracias al trabajo de campo y análisis de videovigilancia.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, desplegados en el Distrito Morelos,

detuvieron a dos hombres por su presunta participación en el delito de homicidio.

Fue en atención a un reporte por riña que los policías arribaron al lugar en donde se percataron de una persona del sexo masculino sin vida a consecuencia de lesiones por arma de fuego, esto en la intersección de las calles Punta los Bronces y Ecuus, en la zona oriente de la ciudad.

Derivado de la intervención policial y tras el análisis de cámaras de videovigilancia en la zona, fue asegurado en el lugar un hombre identificado como Jorge Raúl Á. G., de 22 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por otro hecho delictivo y un segundo detenido identificado como César Efraín M.B., de 40 años de edad.

En el sitio se aseguró un arma de fuego corta y un cargador abastecido y posteriormente, en un domicilio cercano, se localizó un arma tipo Glock calibre .40 mm.

Las personas detenidas, así como los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien será la autoridad encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación legal conforme a derecho.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.