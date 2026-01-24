Encabeza Marco Bonilla asamblea de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez en Parral.

Presidentes municipales de la región sur del estado acuerdan una agenda común para proteger los derechos de la niñez

El alcalde de Chihuahua Capital, Marco Bonilla, encabezó la asamblea regional de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez (RMCAN), celebrada en Hidalgo del Parral, en la que participaron presidentes municipales de la región sur del estado, con el objetivo de coordinar acciones y políticas públicas a favor de las niñas y los niños.

A través del análisis de experiencias y programas implementados en los distintos municipios que integran la red, se busca prevenir la violencia desde la infancia y construir entornos seguros donde las niñas y los niños puedan jugar, aprender y desarrollarse sin miedo.

En su mensaje, Marco Bonilla subrayó que la protección de la infancia exige algo más que buenas intenciones o esfuerzos aislados, y requiere coordinación entre gobiernos, presencia territorial y una visión clara desde lo local.

“El mensaje central de esta asamblea es claro: gobernar es prevenir, no sólo reaccionar. Gobernar bien hoy es proteger a la niñez de nuestros municipios y de todo el estado de Chihuahua. Actuar antes de que la violencia rompa hogares, proyectos de vida y comunidades enteras”, expresó.

Durante su participación, el alcalde de Chihuahua presentó diversos programas del DIF Municipal, entre ellos “La Calle no es su Lugar”, mediante el cual se retira a niñas y niños que trabajan en la vía pública para integrarlos a espacios dignos y seguros. Gracias a este programa, de octubre a diciembre del año pasado se atendió a 189 niñas y 179 niños.

Asimismo, explicó el programa que prohíbe la apología del delito en espectáculos públicos, el cual contempla sanciones económicas a los artistas que incumplen esta medida; los recursos recaudados se destinan al apoyo de un albergue para niñas y mujeres en situación de violencia.

Bonilla también mencionó otras acciones impulsadas desde el Gobierno Municipal, como “Hablar Salva Vidas”, orientado a la prevención del suicidio, y la Universidad de las Mujeres, que fortalece el acceso a la educación, entre otros programas con impacto directo en el bienestar de las familias.

Por su parte, el presidente municipal de Hidalgo del Parral, Salvador Calderón, destacó que la protección de la niñez es una prioridad en su municipio, donde se realizan visitas a escuelas con programas preventivos, además de la entrega de apoyos a zonas vulnerables y a refugios.

Durante la jornada, se tomó protesta a los municipios de Matamoros, López, Coronado, San Francisco del Oro y El Tule, que se integraron formalmente a la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez.

Además, las y los integrantes de la RMCAN participaron en conferencias y foros como la plática sobre programas del DIF Estatal “Crianza Afectiva” y “Protégeme”, la conferencia “Salud Mental en la Niñez y Adolescencia”, así como un panel de experiencias y programas exitosos encabezado por alcaldes de la región.

Cabe recordar que Marco Bonilla funge como presidente nacional de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez y, como parte de su agenda, preside estas asambleas regionales con el compromiso de fortalecer las políticas públicas que protegen y cuidan a las infancias en todo el país.