Hasta cien mil pesos por un boleto para BTS en reventa.

Fans ARMY preparan denuncia contra Ticketmaster.

El día de hoy, 23 de enero, se llevó a cabo la preventa de boletos para los conciertos de BTS a realizarse el 7, 9 y 10 de mayo en Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Fue necesario un registro previo para miembros ARMY (fans de BTS), quienes señalan que hubo intentos de despistar su compra en línea a través de la boletera Ticketmaster con mensajes como: “Esta venta es solo para fans registrados”, creando confusión que entorpecía el procedimiento de compra.

¿Cómo aplican los rangos de precios?

Señalan que tampoco hubo claridad en los precios anunciados, ya que se hicieron dos publicaciones en las redes sociales de OCESA K-pop: una en la que aseguraban serían precios fijos (qué fue borrada) y otra donde informaban que las secciones a elegir tendrían distintos rangos de precio. Hay conciertos en los que se pone en práctica esto último mencionado, aumentando su valor dependiendo la fila y asiento seleccionados. Por ejemplo: en la sección Platino pueden tener un costo de $3,355.00 MXN, pero al tener asiento en medio y en primera fila, su precio puede aumentar a $4,026.00 MXN, algo que únicamente se puede ver al momento de hacer el pago. Sin mencionar que también se hace un cargo por servicio y un cobro de $50.00 MXN por envío, algo que para muchos no tiene sentido ya que el acceso es digital.

Boletos ya disponibles en reventa

También aseguran que Ticketmaster presentó fallas en su sistema al no proceder con los cobros o bien, se los hacía, pero no les aparecían sus accesos. Esto último es común, muchas veces los boletos tardan algunas horas en verse reflejados en las cuentas de la boletera, sin embargo, apuntan a que todavía no les aparecen habilitados. Mientras esto sucedía, la cuenta de X @OT7BTSBestArmy presenta pruebas de que ya había boletos disponibles en una página de reventa, con precios que van desde los $16, 911.00 MXN hasta $129,750.00 MXN. Los precios oficiales se estiman entre $1,767.00 MXN hasta $17,782.00 MXN.



CALLATE EL PINCHE HOCICO!!!

January 24, 2026

En la misma red social hubo reportes donde apuntan a un presunto acto de corrupción en las taquillas del Palacio de los Deportes, señalando que vendieron boletos físicos en taquillas a supuestos revendedores. Para este tipo de conciertos no es común ver estos accesos en papel ya que, debido a la alta demanda, todos terminan por venderse digitales. Aunque si los hay, ya que son los reservados para invitados y prensa, otorgándoselos, en la mayoría de los casos, el mismo día del evento.

PROFECO intervino

Ahora mismo circula un formato de denuncia hacia Ticketmaster y OCESA por ‘Incumplimiento de preventa y publicidad difundida’. Cabe señalar que la presión de los fans hizo que ambas empresas publicaran el mapa y precios de BTS en Estadio GNP Seguros antes del inicio de la preventa, práctica que no es común entre la boletera y promotora, esto con apoyo de Profeco.

Demandamos que @Ticketmaster_Me y @ocesa_kpop @ocesa_total respeten lo establecido en sus redes.



Me apoyan denunciando ante @Profeco y si tienen más pruebas las pueden continuar haciendo llegar.



TICKETMASTER NO CUMPLE #PreventaJustaBTS

Ticketmaster asegura que su plataforma es el único sitio de venta oficial de boletos, incitando al público a evitar caer en estafas. La venta general se realizará el sábado 24 de enero a partir de las 9:00 h local.